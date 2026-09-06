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Akıma kapılan kuşun düşüşü ormanda yangın çıkardı

Bolu'nun Karataş köyünde yüksek gerilim hattına çarpan bir kuşun düşmesi kuru otları tutuşturdu; köylülerin müdahalesi ve itfaiye yangını söndürdü.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 18:49

GÜNCELLEME: 06 Eylül 2026 - 18:55

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Akıma kapılan kuşun düşüşü ormanda yangın çıkardı

yangının çıkış noktasına ilişkin bilgiler:

Bolu'nun Karataş köyündeki ormanlık alanda, yüksek gerilim hattında akıma kapılan bir kuşun düşmesi sonucu yangın başladı. Kuşun düştüğü noktadaki kuru otlar ve bitki örtüsü kısa sürede tutuştu ve alevler yükseldi. Bölgeden yükselen dumanları fark eden köylüler, ilk müdahaleyi yapmak üzere su tankerleriyle yangın yerine gitti.

müdahale ve söndürme süreci:

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile İlçe Orman İşletme Şefliği’ne bağlı arazözler sevk edildi. Ekiplerin ve köylülerin koordineli müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay sonrası bölgede soğutma çalışması yapıldı.

BOLU’NUN KARATAŞ KÖYÜ’NDE YÜKSEK GERİLİM HATTINDA AKIMA KAPILARAK ORMANLIK ALANA DÜŞEN KUŞUN NEDEN...

BOLU’NUN KARATAŞ KÖYÜ’NDE YÜKSEK GERİLİM HATTINDA AKIMA KAPILARAK ORMANLIK ALANA DÜŞEN KUŞUN NEDEN OLDUĞU YANGIN, EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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