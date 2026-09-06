Dolar 48,4143 +0,00%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.968,07 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Adıyaman'da kontrolü kaybeden aracın şarampole yuvarlanması sonucu iki kişi yaralandı

Adıyaman Bahçecik Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolü yitirdiği otomobil şarampole yuvarlandı; Uğur Ü. (20) ve Musab K. (18) yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 19:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Adıyaman'da kontrolü kaybeden aracın şarampole yuvarlanması sonucu iki kişi yaralandı

kaza ve yaralananlar:

Adıyaman'ın Bahçecik Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada araçta bulunan Uğur Ü. (20) ve Musab K. (18) yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

güvenlik ve soruşturma:

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı; emniyet birimleri olayın nedenini belirlemek üzere inceleme yürütüyor.

ADIYAMAN’DA, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI...

ADIYAMAN’DA, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tarım işçilerini taşıyan minibüs Akçakale'de tahliye kanalına devrildi
images

Devrek'te lastik yakımı çöpleri tutuşturdu, yoğun duman ilçeyi etkiledi
images

Toptancı halinde alacak verecek tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü
images

Aniden yola çıkan köpek zincirleme kazaya yol açtı, beş kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çorum FK taraftarının önünde süper ligde ilk galibiyetini aldı

Alanyaspor Rize deplasmanına taktik ve koordinasyonla hazırlandı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs Akçakale'de tahliye kanalına devrildi

Devrek'te lastik yakımı çöpleri tutuşturdu, yoğun duman ilçeyi etkiledi

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı