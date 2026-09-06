Adıyaman'da kontrolü kaybeden aracın şarampole yuvarlanması sonucu iki kişi yaralandı

kaza ve yaralananlar:

Adıyaman'ın Bahçecik Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada araçta bulunan Uğur Ü. (20) ve Musab K. (18) yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

güvenlik ve soruşturma:

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı; emniyet birimleri olayın nedenini belirlemek üzere inceleme yürütüyor.

ADIYAMAN’DA, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.