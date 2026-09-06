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Devrek'te lastik yakımı çöpleri tutuşturdu, yoğun duman ilçeyi etkiledi

Devrek'te yakılan lastikler çevredeki çöpleri tutuşturdu; çıkan yangın gökyüzünü dumanla kapladı, dron görüntülerine yansıdı, itfaiye söndürdü.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 19:27

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Devrek'te lastik yakımı çöpleri tutuşturdu, yoğun duman ilçeyi etkiledi

yangının çıkışı ve havaya yayılan duman:

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir alanda yakıldığı öne sürülen lastikler, rüzgârın etkisiyle çevredeki çöpleri tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen alevler, çevreye yayılarak geniş bir alanda yangına yol açtı. Olay yerinden yükselen yoğun duman tabakası, ilçede görüş mesafesini düşürdü ve gökyüzünü etkisi altına aldı; gelişmeler dron kameralarına yansıdı.

itfaiye müdahalesi ve soğutma çalışmaları:

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Devrek Belediyesi İtfaiye ekipleri, rüzgâra rağmen alevlerin daha fazla alana sıçramasını engellemek için hızlı bir müdahalede bulundu. Ekipler yangını kontrol altına alıp söndürdü, ardından soğutma çalışmalarını tamamlayarak bölgedeki tedirginliği giderdi.

Yetkililer ve ekipler, olayın ardından alanda gerekli güvenlik önlemlerini alırken, dron görüntüleri yangının yayılma hızını ve dumanın yerleşimini net şekilde kayıt altına aldı. Bölge halkının ihbarı, hızlı müdahalenin etkin olmasında belirleyici oldu.

ZONGULDAK&#039;IN DEVREK İLÇESİNDE ÇEVREYE YAYILAN ATIKLARIN ALEV ALMASI SONUCU ÇIKAN ÇÖP YANGINI...

ZONGULDAK'IN DEVREK İLÇESİNDE ÇEVREYE YAYILAN ATIKLARIN ALEV ALMASI SONUCU ÇIKAN ÇÖP YANGINI İLÇEDE HAREKETLİ ANLAR YAŞATTI. EKİPLER YANGINI SÖNDÜRÜRKEN O ANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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