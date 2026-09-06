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Toptancı halinde alacak verecek tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü

Kırıkkale'de toptancı halinde alacak verecek tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü; 5 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı, yaralılar hastanelerde tedaviye alındı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 19:14

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Toptancı halinde alacak verecek tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü

olayın gelişimi:

Kırıkkale Yenimahalle 77. Sokak'taki Toptancı Hali'nde meydana gelen olayda, Y.B. (29) ile Y.B. (37) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü ve Y.B. (29) tarafından diğer Y.B. (37) bıçakla yaralandı.

Kavgayı ayırmaya çalışan T.Ö. (40), E.B. (53) ve Ö.F.B. (29) de bıçakla vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Olayda ayrıca Y.B. (29) burnundan yaralandı.

soruşturma ve sağlık durumu:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek, Y.B. (37), T.Ö., E.B. ve Ö.F.B.'yi Yüksek İhtisas Hastanesi'ne; Y.B. (29)'u ise Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların genel durumunun hafif olduğu bildirildi.

Olayla ilgili polis ekipleri, tarafların ifadelerinde birbirlerinden şikayetçi olduklarını tespit ederek E.B., Y.B. (37), Ö.F.B. ve T.Ö. isimli dört kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

güvenlik ve kamuya yansıyanlar:

Olayın toplu iş yerinde yaşanması nedeniyle hem esnaf hem de vatandaşlar arasında endişe oluştu; polis ekipleri bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı ve soruşturma devam ediyor.

KIRIKKALE&#039;DE TOPTANCI HALİNDE ALACAK VERECEK MESELESİ NEDENİYLE ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA 5 KİŞİ...

KIRIKKALE'DE TOPTANCI HALİNDE ALACAK VERECEK MESELESİ NEDENİYLE ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA 5 KİŞİ YARALANIRKEN, OLAYLA İLGİLİ 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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