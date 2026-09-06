Alanyaspor Rize deplasmanına taktik ve koordinasyonla hazırlandı

Alanyaspor hazırlık raporu

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Antrenmanın ana hatları:

İdman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular ısınmanın ardından pas ve koordinasyon çalışmalarına odaklandı; bu bölümde topa hakimiyet, kısa pas organizasyonları ve takım içi ritim üzerinde duruldu. Seans, teknik uygulamaların ardından taktiksel çalışmayla tamamlandı.

Teknik ekip yaklaşımı ve maç öncesi durum:

Teknik direktör Joao Pereira önderliğinde yürütülen hazırlıklar, maç planına uygun olarak taktik ağırlıklı şekillendirildi. Hazırlıkların sona ermesiyle takımın deplasman mücadelesi için hazır olduğu bildirildi.

CORENDON ALANYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 4’ÜNCÜ HAFTASINDA DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.