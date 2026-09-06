Tarım işçilerini taşıyan minibüs Akçakale'de tahliye kanalına devrildi

Akçakale'de minibüs tahliye kanalına devrildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Koruklu Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 44 ABG 037 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, içinde su bulunan tahliye kanalına devrildi.

Kurtarma ve sağlık müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı; yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Soruşturma ve inceleme:

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay yeri incelemeleri ve tanık ifadelerinin alınmasına yönelik çalışmalar jandarma ekiplerince sürüyor.

Gelişmeler hakkında yetkililerden gelecek yeni açıklamalar takip ediliyor.

ŞANLIURFA'DA TARIM İŞÇİLERİNİN TAŞIYAN SERVİS TAHLİYE KANALINA DEVRİLDİ: 15 YARALI