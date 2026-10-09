Akıncı ilk atışta MGK ile hedefi tam isabetle vurdu

test uçuşu ve atış faaliyeti:

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen taarruzi insansız hava aracı AKINCI, test programı kapsamında Aselsan tarafından geliştirilen Morfoz Güdüm Kiti (MGK) ile gerçekleştirilen ilk atış testinde hedefine tam isabet ile ulaşarak denemeyi başarılı şekilde tamamladı.

Test faaliyeti sırasında AKINCI, Tekirdağ'daki Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalandı. Uçuşta Aselsan yapımı MGK ve Roketsan ile STM tarafından geliştirilen Alpagut mühimmatları taşındı. Saros Körfezi'nde icra edilen atışta MGK ile belirlenen hedef ilk atışta vuruldu ve araç, atışın ardından Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne güvenli şekilde geri döndü.

milli mühimmat entegrasyonu ve çeşitlilik:

AKINCI'nın yerli ve milli alt sistemlerle sağlanan entegrasyon kapasitesi, farklı görev profilleri için geniş bir mühimmat seçenek yelpazesiyle destekleniyor. Bugüne kadar milli TİHA'nın geliştirme ve mühimmat entegrasyon faaliyetleri kapsamında MAM-L, MAM-L TV, MAM-T, MAM-T IIR/TV, MAM-C, TOLUN mühimmat ailesi, TEBER-81, TEBER-82, LAÇİN, LGK-81, LGK-82, HGK-82, GÖKÇE Güdüm Kiti, GÖZDE Güdüm Kiti, KGK-82-SİHA, İHA-300 Süpersonik Füze, İHA-230 Süpersonik Füze, TV arayıcı ve lazer arayıcı başlıklı İHA-122 Süpersonik Füze, ÇAKIR Seyir Füzesi ile EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat, SUNGUR Hava Savunma Füzesi ve en son MGK başarıyla entegre edildi.

Farklı menzil, güdüm ve harp başlığı seçeneklerine sahip bu milli mühimmat çeşitliliği sayesinde AKINCI, çeşitli hedef türlerine karşı görev icra edebilen çok yönlü bir harekat ve taarruz kabiliyeti kazandı. MGK ile elde edilen bu başarı, yerli güdümlü mühimmat entegrasyonunda kaydedilen ilerlemenin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

BAYKAR TARAFINDAN MİLLİ VE ÖZGÜN OLARAK GELİŞTİRİLEN TÜRKİYE’NİN TAARRUZİ İNSANSIZ HAVA ARACI SAVAŞ UÇAĞI AKINCI, TEST PROGRAMI KAPSAMINDA MGK MÜHİMMATI İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İLK ATIŞ TESTİNİ TAM İSABET BULARAK BAŞARIYLA TAMAMLADI.