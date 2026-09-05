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Akpınar mahallesinde sokak geçişi sırasında yaşamını yitiren 8 yaşındaki çocuk

Bismil'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 8 yaşındaki Muhammed Ramadan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 12:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Akpınar mahallesinde sokak geçişi sırasında yaşamını yitiren 8 yaşındaki çocuk

Akpınar mahallesinde kaza:

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Akpınar Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan çocuğun kimliği 8 yaşındaki Muhammed Ramadan olarak belirlendi.

Olay yerinde ilk müdahale:

Kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen çocuk hastanede hayatını kaybetti.

İnceleme ve soruşturma:

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında olayın oluş şekli ve sorumluluklara ilişkin tespitler yapılacağı bildirildi.

DİYARBAKIR&#039;DA YOLUN KARŞISINA GEÇEN ÇOCUK, OTOMOBİL ÇARPMASI SONCU HAYATINI KAYBETTİ

DİYARBAKIR'DA YOLUN KARŞISINA GEÇEN ÇOCUK, OTOMOBİL ÇARPMASI SONCU HAYATINI KAYBETTİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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