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Aslan kadrosunu beş transferle gençleştirdi ve 78.5 milyon euro harcadı

Galatasaray transfer döneminde 4'ü yabancı 1'i Türk olmak üzere 5 futbolcu aldı; bonservis ve kiralık maliyeti toplam 78.5 milyon euro.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 13:03

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Aslan kadrosunu beş transferle gençleştirdi ve 78.5 milyon euro harcadı

Galatasaray transfer dönemini 5 yeni isimle tamamladı

Galatasaray, birinci transfer ve tescil döneminde kadrosunu takviye ederek savunma, orta saha ve hücum hattına müdahale etti. Sürecin genelinde ilk günler daha sakin geçerken, son günlerde hareketlilik arttı. Sarı-kırmızılıların bu dönemde kadroya kattığı isimlerin çoğu genç ve geleceğe yönelik transferler olarak öne çıkıyor.

transfer hareketliliği ve maliyetler:

Aslan dönem boyunca toplam 78.5 milyon euro harcadı. Bunların dağılımında üç oyuncu bonservisiyle, iki oyuncu ise kiralık olarak kadroya dahil edildi. Kulübün bonservis ödemeleri arasında Rafael Leao için 38 milyon euro, Aleksey Batrakov için 25 milyon euro ve Deniz Gül için 10 milyon euro yer aldı. Kiralık transferler ise Lesley Ugochukwu (3.5 milyon euro) ve El Chadaille Bitshiabu (2 milyon euro) şeklinde gerçekleşti.

yeni transferlerin profili ve yaş ortalaması:

Galatasaray, bu dönemde kadrosuna ilk olarak Burnley'den Lesley Ugochukwu'yu kattı. Ardından Lokomotiv Moskova'dan Aleksey Batrakov, Milan'dan Rafael Leao, Porto'dan milli futbolcu Deniz Gül ve RB Leipzig'den El Chadaille Bitshiabu takıma geldi. Beş yeni ismin yaş ortalaması 22,6 olarak hesaplandı; Rafael Leao 27 yaşında, Deniz Gül ve Lesley Ugochukwu 22, Aleksey Batrakov ile El Chadaille Bitshiabu ise 21 yaşında.

gidenler ve kadro düzenlemeleri:

Gelenlerin yanı sıra takımda ayrılıklar da yaşandı. Kulüple sözleşmesi sona eren Arjantinli golcü Mauro Icardi takımdan ayrıldı. Ayrıca Nicolo Zaniolo bonservisiyle Udinese'ye transfer oldu, Victor Nelsson ile karşılıklı anlaşma sonucu yollar ayrıldı ve Nelsson Nordsjaelland'a gitti. Diğer ayrılanlar arasında kiralık veya satış şeklinde Ahmed Kutucu, Metehan Baltacı, Halil Dervişoğlu, Elias Jelert, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Batuhan Şen ve Gökdeniz Gürpüz gibi isimler bulunuyor.

Galatasaray yönetimi, yapılan harcama ve takaslarla hem kısa vadeli performansı güçlendirmeyi hem de orta-uzun vadede kadro derinliğini artırmayı hedefliyor. Bu dönemde yapılan tercihler, özellikle genç oyuncu yatırımı ve bazı kilit noktalara yüksek bonservis ödemeleriyle dikkat çekti.

RAFAEL LEAO

RAFAEL LEAO

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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