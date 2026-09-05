Çakırkaş'ta odunluk ve kiler yangını, itfaiye yayılmayı engelledi

Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Çakırkaş köyünde odunluk ve kiler olarak kullanılan bir yapıda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

yangına müdahale:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak alevlere müdahale etti. Müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı ve alevlerin çevredeki yapılara sıçraması önlendi.

hasar ve soruşturma:

Yangında yapı ve içindeki eşyalar zarar görerek maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışmalar sürüyor.

Elazığ’da odunluk ve kilerde yangın