Yangından sonra gelen bisikletler çocuklara umut taşıdı

Buluşma ve teslimat:

Muğla Büyükşehir Belediyesi yangından etkilenen Seydikemer'de yürüttüğü hasar tespitleri sırasında Çatak Mahallesi'nde yaşayan Umut'un bisikletinin zarar gördüğünü tespit etti ve kısa sürede yeni bisikletini teslim etti. Haberin basına yansımasının ardından bir bisiklet firması bölgedeki çocuklara dağıtılmak üzere ilave bisiklet bağışında bulunmak için belediyeyle iletişime geçti.

Belediye ekipleri, yangından etkilenen dört mahallenin muhtarları ve tespit edilen ailelerle koordinasyon kurarak bisikleti zarar gören çocukları belirledi. Bağışlanan bisikletler Büyükşehir Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yangın bölgesindeki ailelere teslim edildi; dağıtım sırasında daha önce bisiklet hediye edilen Umut arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

Mahallelerin tepkisi:

Dereköy Mahalle Muhtarı Birol Koyuncu duygularını şöyle dile getirdi: "Geçirmiş olduğumuz büyük yangın felaketinden sonra Büyükşehir ekiplerinin gelip mahallemizdeki çocuklarımıza bisiklet vereceğiz demişlerdi. Şimdi bugün bisikletlerini teslim ediyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür etmek istiyoruz".

Dere Mahallesi'nde yaşayan Elif Yaman bisikletine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Geçirdiğimiz büyük yangından sonra bizim yerlerimizi sevmek için gönderilen bisikletler için herkese teşekkür ederiz" dedi.

Başkanın değerlendirmesi:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Aras il genelinde yaşanan yangınlar sonrası vatandaşların yaralarını sarmak ve onların yanında olmak için ilk dakikadan itibaren sahada olduklarını söyledi. Aras, bisikleti yanan Umut'u bu çalışmayla tanıdıklarını ve ona yeni bisikletini hediye ettiklerini, ardından gelen bağışlarla daha fazla çocuğa ulaştıklarını açıkladı.

UMUT’UN BİSİKLETİ DİĞER ÇOCUKLARA DA ‘UMUT’ OLDU