Bingöl'de kent genelinde operasyon sonucu 43 şüpheli yakalandı

operasyonun kapsamı:
Bingöl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güvenin sürmesi amacıyla KOM, Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aralıksız çalışmalar yürüttü. Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda 43 şüpheli yakalandı.
ele geçirilenler:
Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 2 bin 972,92 gram esrar, 10 adet sentetik ecza, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 19 adet fişek, 1 ruhsatsız tüfek, 1 tüfek ve 1 hassas terazi bulunuyor.
şüphelilerin durumu:
Çalışmalarda yakalanan 43 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 5 kişi hakkında idari para cezası uygulandı ve 33 kişi serbest bırakıldı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü, kent genelindeki huzur ve güvenin devamı için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.
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