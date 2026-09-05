Bingöl'de kent genelinde operasyon sonucu 43 şüpheli yakalandı

Bingöl Emniyet ekipleri KOM, Narkotik ve Asayiş şubeleriyle kent genelinde yaptığı operasyonlarda uyuşturucu ve silah ele geçirip 43 şüpheliyi yakaladı.