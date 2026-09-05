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Bingöl'de kent genelinde operasyon sonucu 43 şüpheli yakalandı

Bingöl Emniyet ekipleri KOM, Narkotik ve Asayiş şubeleriyle kent genelinde yaptığı operasyonlarda uyuşturucu ve silah ele geçirip 43 şüpheliyi yakaladı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 13:03

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bingöl'de kent genelinde operasyon sonucu 43 şüpheli yakalandı

operasyonun kapsamı:

Bingöl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güvenin sürmesi amacıyla KOM, Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aralıksız çalışmalar yürüttü. Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda 43 şüpheli yakalandı.

ele geçirilenler:

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 2 bin 972,92 gram esrar, 10 adet sentetik ecza, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 19 adet fişek, 1 ruhsatsız tüfek, 1 tüfek ve 1 hassas terazi bulunuyor.

şüphelilerin durumu:

Çalışmalarda yakalanan 43 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 5 kişi hakkında idari para cezası uygulandı ve 33 kişi serbest bırakıldı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü, kent genelindeki huzur ve güvenin devamı için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

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Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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