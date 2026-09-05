Gaziemir'de site önlerini pisti çeviren sürücüler mahalleyi tedirgin ediyor

Site önündeki yolun günlük hayatı tehdit eden dönüşümü

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, Irmak Mahallesi 700 Sokak üzerinde yer alan yol, bazı sürücülerin araçlarıyla drift yapması nedeniyle mahalle sakinlerinin güvenliğini tehlikeye sokuyor. Çocukların ve yaya trafiğinin yoğun olduğu sokakta yaşananlar, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Çocuklar ve yayalar risk altında:

Sokağı adeta bir pist gibi kullanan sürücüler, kontrolsüz manevralarla hem ciddi gürültü kirliliğine yol açıyor hem de kazaya davetiye çıkarıyor. Yaklaşık 5 bin kişinin ikamet ettiği bölgede, mahalle sakinleri özellikle sokakta oynayan çocukların ve yürüyen yayaların can güvenliğinin büyük ölçüde tehlikede olduğunu vurguluyor.

Vatandaşlardan yetkililere çağrı:

Mahalleliler, olayların sıklaştığını, her an daha ciddi bir kazanın yaşanabileceğini belirterek yetkililerden acil önlem talep ediyor. Görüntülere yansıyan tehlikeli sürüşler, bölge halkının isyanına neden olurken, çözüm olarak denetimlerin artırılması ve caydırıcı yaptırımların uygulanması öne çıkıyor. Sokak sakinleri, uzun vadeli bir güvenlik planı bekliyor.

İzmir’de mahalleliyi bezdiren drift magandaları kamerada