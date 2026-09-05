Gaziantep'te silahlı yağma ve tehditten 27 yıl 3 ay cezası bulunan H.G. yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, hakkında kesinleşmiş ceza bulunan bir şüpheli yakalandı.

Operasyon detayları:

Oğuzeli ilçesindeki çalışmalarda, H.G. isimli şahsın birden fazla kişi ile silahlı yağma ve silahla tehdit gibi 8 ayrı suçtan arandığı belirlendi. Yapılan takip ve koordineli operasyon sonucu şüpheli gözaltına alındı.

Yasal süreç:

H.G., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dosyada kayıtlı bulunan 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası hükmü uygulanmak üzere yerine getirildi.

GAZİANTEP'TE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN HAKKINDA 27 YIL 3 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDI.