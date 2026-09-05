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Gaziantep'te silahlı yağma ve tehditten 27 yıl 3 ay cezası bulunan H.G. yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğuzeli'nde 8 ayrı suçtan hakkında 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G.'yi yakalayıp tutukladı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 13:03

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gaziantep'te silahlı yağma ve tehditten 27 yıl 3 ay cezası bulunan H.G. yakalandı

Gaziantep'te silahlı yağma ve tehditten 27 yıl 3 ay cezası bulunan H.G. yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, hakkında kesinleşmiş ceza bulunan bir şüpheli yakalandı.

Operasyon detayları:

Oğuzeli ilçesindeki çalışmalarda, H.G. isimli şahsın birden fazla kişi ile silahlı yağma ve silahla tehdit gibi 8 ayrı suçtan arandığı belirlendi. Yapılan takip ve koordineli operasyon sonucu şüpheli gözaltına alındı.

Yasal süreç:

H.G., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dosyada kayıtlı bulunan 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası hükmü uygulanmak üzere yerine getirildi.

GAZİANTEP&#039;TE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN HAKKINDA 27 YIL 3 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS...

GAZİANTEP'TE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN HAKKINDA 27 YIL 3 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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