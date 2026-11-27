Akreditasyon belgesi rektörlükte takdim edildi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), eğitim-öğretim kalitesini ulusal ve uluslararası standartlarla tescilleme çalışmaları kapsamında bir adım daha ileri gitti. Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı'nın, Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından akredite edilmesi dolayısıyla Rektörlükte bir belge takdim töreni düzenlendi. Törene Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Ezentaş ve akreditasyon komisyonunda görev alan akademisyenler katıldı.

Rektörün değerlendirmesi:

Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversitelerin temel işlevleri arasında yer alan eğitim-öğretimde niteliğin ve kalitenin akreditasyon kuruluşları aracılığıyla tescillenmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Üniversite genelinde akredite edilen program sayısının 50’nin üzerine çıktığını belirten Yılmaz, Eğitim Fakültesi'nin program akreditasyonu ve yayın performansı açısından güçlü bir noktada olduğunu kaydetti. Ayrıca ulusal akreditasyon kurumlarının Avrupa Birliği standartlarına entegrasyonu ile elde edilen kazanımların yurt dışında da karşılık bulduğuna dikkat çekti ve sürece emek veren akademisyenleri tebrik etti.

Fakültenin çalışması ve anabilim dalının başarısı:

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni, fakülte bünyesindeki tüm programları akredite etmek amacıyla yaklaşık 8 yıldır yoğun bir çalışma yürüttüklerini aktardı. İlk programın akreditasyonu ve gerekli altyapının kurulmasının ardından sürecin hızlandığını belirten Çepni, fakültede akredite olabilecek 10 programdan 9’unun tescillendiğini bildirdi. Çepni, EPDAD’ın Avrupa Birliği standartlarına entegre yapısının alınan akreditasyonların uluslararası alanda da geçerlilik kazanmasını sağladığını ifade etti.

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Ezentaş ise sürecin ekip çalışmasıyla yürütüldüğünü; anabilim dalı ile dört kişilik akreditasyon komisyonunun gece gündüz demeden hazırlıkları tamamladığını söyledi. Ezentaş, değerlendirme raporunun sevindirici olduğunu belirterek, emeği geçen öğretim elemanlarına ve destek veren üniversite ile fakülte yönetimine teşekkürlerini iletti.

Toplantı, Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz'ın EPDAD akreditasyon belgesini takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ), EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİ ULUSAL VE ULUSLARARASI STANDARTLARLA TESCİLLEME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA DAHA İMZA ATTI.