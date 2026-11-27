Olayın yer aldığı nokta:

Balıkesir'in Bigadiç ilçesi Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen kazada, 34 EEZ 47 plakalı bir otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araç tek taraflı olarak devrildi.

Kaza anı ve sürücü durumu:

Olayın ardından sürücü E.E. için bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiyeden 1 araç ve 3 personel ile 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, E.E.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yapıp gerekli kontrolleri sağladı. Yaralı sürücü daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

Soruşturma ve takip:

Kaza ile ilgili resmi soruşturma başlatıldı; yetkililer kaza nedenini belirlemek için inceleme yapıyor. Olayla ilgili ayrıntılar, yetkili mercilerden gelecek açıklamalarla netleşecek.

BALIKESİR’DE ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI; 1 YARALI