doğa yürüyüşüyle başlayan farkındalık etkinliği:

İzmir’de bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlik, Balçova Kent Ormanı’nda yapıldı. Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen "İzmir’de Sağlıklı Yaşam Ligi" projesi kapsamında gerçekleşen organizasyona yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Etkinlik Balçova Yeşilay Temsilciliği ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edildi.

Yürüyüşe öğretmenler, öğrenciler, okul yöneticileri, ilçe yöneticileri, Yeşilay temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Programa İzmir İl Millî Eğitim Müdürü ve Yeşilay İzmir Şube Başkanı Dr. Ömer Yahşi, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Doğru, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan ile Yeşilay il milli eğitim şube müdürleri Osman Merze ve Murat Kaya da katıldı.

sloganlar ve mesajlar:

Yürüyüş, Dr. Ömer Yahşi öncülüğünde başladı. Öğrenciler ellerindeki bayraklarla "Bağımsızlık ruhumuzda var", "Bağımlılığı reddediyoruz" ve "Bağımsızlık yolunda birlikteyiz" sloganları attı ve yürüyüş boyunca bağımlılıkla mücadele ile sağlıklı yaşamı öne çıkaran mesajlar verildi.

Etkinlikte konuşan Dr. Ömer Yahşi, bağımlılıkla mücadelenin çocukların ve gençlerin geleceğini korumak için ortak sorumluluk olduğunu vurguladı. Yahşi, okulların yalnızca akademik bilgi vermekle kalmayıp sosyal, kültürel ve fiziksel gelişimi destekleyen çalışmalar yürüttüğünü; güçlü bireylerin sağlıklı toplumların temelini oluşturduğunu belirtti. Konuşmasını "Yaşasın bağımsızlık, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Yeşilay" sözleriyle tamamladı.

Doğa yürüyüşünün sonunda katılımcılar gökyüzüne balonlar bırakarak sağlıklı ve bağımsız bir gelecek dileğini paylaştı. Etkinlikte ayrıca öğrenciler ve öğretmenler arasında sohbetler yapılarak mesajlar pekiştirildi.

okul ziyareti ve Yeşilay köşesi açılışı:

Programın ikinci kısmında katılımcılar Asil Nadir İlkokulu ve Ortaokulu’na geçti. Okul girişinde karşılanan Dr. Ömer Yahşi, yapılan törenle okulda hazırlanan "Yeşilay" köşesinin açılış kurdelesini kesti ve köşeyi öğrenciler ile öğretmenlerin kullanımına sundu.

Yahşi, öğrencilerle bir araya gelerek Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadeledeki rolü, sağlıklı yaşamın önemi ve bağımlılıklardan uzak bir hayatın gerekliliği üzerine sohbet etti. Yeşilay köşesinin hazırlanmasında emeği geçen okul idaresine, özellikle okul müdürü Burçak Akseki'ye teşekkür edildi.

Etkinlik genelinde tekrar vurgulanan nokta, çocukların ve gençlerin sağlıklı, özgür ve bağımsız bireyler olarak yetişmesinde ailelerin, eğitim kurumlarının ve toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğudur.

İZMİR’DE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KONUSUNDA FARKINDALIK OLUŞTURMAK AMACIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE YAKLAŞIK 2 BİN KİŞİ BALÇOVA KENT ORMANI’NDA BİR ARAYA GELDİ.