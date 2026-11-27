Operasyonun ayrıntıları:

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri görev aldı. Soruşturma kapsamında 18 şüphelinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilenlerden 8'inin nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı, 2'sinin adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 10'unun serbest bırakıldığı açıklandı.

operasyonun yürütülüşü:

Operasyon, 24 Kasım tarihinde Mardin, İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Olay yerine 45 ekip ve 130 personel sevk edildi; operasyonlarda toplam 18 şüpheli gözaltına alınırken, dört il genelinde 16 araç ele geçirildi.

araç incelemeleri ve ele geçen deliller:

Yapılan ilk incelemede ele geçirilen araçlardan birinin çalıntı, ikisinin aranan, sekizinin menşei belli olmayan, dördünün yakalamalı veya hacizli, birinin ise yurt dışı menşeli olduğu tespit edildi. Soruşturma, deprem, trafik kazası ve yangın nedeniyle ağır hasar gören araçların şasi ve motor bilgilerinin üçüncü kişilere aktarılması ve bu yolla haksız kazanç sağlanması iddiası üzerine başlatıldı. Şahıslara ait iş yeri ve ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda noter satış belgesi ve araç plakası ele geçirildi.

Soruşturma ve incelemeler, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordineli şekilde devam ediyor.

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