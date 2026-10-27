Başkent yakınında avm turu: Netanyahu megafonla seçmenden destek istedi

Netanyahu'nun avm ziyareti:

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, genel seçimlerde oy verme işlemleri sürerken Kudüs yakınlarındaki Beit Shemesh kentindeki bir avm'yi ziyaret etti. Eline megafon alan Netanyahu, alışveriş merkezindeki vatandaşlara doğrudan seslenerek partisi Likud için oy istemeyi tercih etti.

Ziyaretin zamanlaması ve kısa çağrı:

Netanyahu'nun ziyaretinin, oy verme işleminin sona ermesine 1 saat kala gerçekleşmesi dikkat çekti. AVM'de kısa süren konuşmasında ziyaretçilerden partisine destek talep etti.

Seçim süreci ve son durum:

İsrail'de oy verme işlemi sona ermiş olup şu anda oy sayımı devam ediyor. Netanyahu'nun megafonlu çağrısı, oy verme günü sırasında partilerin saha çalışmalarına ilişkin somut bir örnek olarak kayda geçti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, genel seçimlerde devam eden oy verme işlemi sırasında bir AVM’ye giderek eline aldığı megafonla ziyaretçilerden partisine oy vermelerini istedi.