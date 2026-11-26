Aksaray Nakkaş kavşağında trafik kazası

Aksaray Cumhuriyet Bulvarı Nakkaş Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı bir kaza meydana geldi. Kazaya karışan araçların sürücüleri hafif yaralandı ve olay yerine gelen ekiplerce ilk müdahaleleri yapıldı.

Kaza ve taraflar:

Edinilen bilgiye göre, Cabir İ. (78) yönetimindeki 68 BH 233 plakalı Fiat ile Cemal S. idaresindeki 06 K 9798 plakalı Fiat kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucunda her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Sağlık ve güvenlik müdahalesi:

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi yönlendirildi ve olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kısa sürede adrese ulaşarak, hafif yaralı olan iki sürücüye olay yerinde müdahale etti; sürücüler hastaneye gitmeyi reddetti.

Soruşturma devam ediyor:

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme ve tahkikat başlattı. Yetkililer, kazanın oluş nedeninin tespiti ve olası trafik ihlallerinin belirlenmesi için çalışma yapıldığını bildirdi.

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