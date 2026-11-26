Sultangazi'de yaya geçidinde kaza: yaşlı kadın yaşamını yitirdi

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Yunus Emre Mahallesi Adem Yavuz Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Haney Karayalçın (77) beton mikserinin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerinde ilk müdahale yapan sağlık ekipleri Karayalçın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Edinilen bilgilere göre, 34 RCT 236 plakalı beton mikserinin sürücüsü, yaya geçidinden geçen Karayalçın'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın mikserin tekerlekleri altında kaldı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Karayalçın'ın hayatını kaybettiği tespit edildi, kaza yerinde yakınları sinir krizi geçirdi. Beton mikserinin sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Mahallelinin talepleri ve trafik tepkisi:

Kazanın ardından bölge sakinleri, cadde üzerindeki trafik düzenlemelerinin yetersizliğine dikkat çekti ve önlem çağrısında bulundu. Mahalle sakini İlyas Güyük olay yerini anlatarak, 'Karşıdan yaya geçidinden geçerken aşağıdan gelen kamyon altına alıyor ve sürükleyip buraya kadar getiriyor. Orada zaten kanlar var. Yaya geçidi olduğu halde arabaların buraya bu kadar hızlı gelmesi, yol kenarlarına park etmesi normal şartlarda yasak. Bir sürü uyarı tabelası var. İnsan hayatı bu kadar ucuz' ifadelerini kullandı.

Bir diğer mahalle sakini ise bölgedeki düzenlemeye dikkat çekerek, 'Günlük iki defa çocuklarımızı okula almaya gidip geliyoruz. Ama burada ışık yok. Arabalar keyiflerine göre duran duruyor, durmayan durmuyor. Beton mikseri galiba bayanın üstünden geçmiş, haberlerden duyduğum kadarıyla. Giden gittiğiyle kalıyor maalesef' dedi. Vatandaşlar, özellikle trafik ışığı bulunmaması ve cadde üzerindeki düzensiz park ile yüksek hız nedeniyle benzer vakaların yaşanabileceği endişesini paylaştı ve yetkililerden tedbir istedi.

Kazayla ilgili soruşturma ve inceleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili delil toplama ve görgü tanıklarıyla görüşme çalışmalarını yürütüyor.

İSTANBUL SULTANGAZİ’DE YAYA GEÇİDİNDEN KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞAN 77 YAŞINDAKİ HANEY KARAYALÇIN, BETON MİKSERİNİN ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ.