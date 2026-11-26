Operasyonun kapsamı:

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde yürüttükleri asayiş, narkotik ve trafik uygulamaları sonucu birçok aranan kişiyi yakaladı. Yapılan çalışmalarda 31 şahıs hakkında yakalama işlemi gerçekleştirildi; bu kişilerden 11i tutuklandı. Ayrıca yasal kalış hakkı bulunmadığı tespit edilen 17 yabancı uyruklu şahıs hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı ve kumar oynandığı tespit edilen 3 iş yeri geçici süreyle kapatıldı.

Narkotik ve kaçakçılık operasyonları:

Narkotik ile kaçakçılık suçlarına ilişkin operasyonlarda çok sayıda delil ele geçirildi. Şahıslarla birlikte 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 330 adet fişek bulundu. Ayrıca 2 adet kesici alet, 1.968 adet sentetik ecza hapı, 815 gram esrar, 13 gram sentetik kannabinoid, 109 gram metamfetamin, 9 gram amfetamin, 12 gram kokain ve 8.300 adet makaron ele geçirildi.

Diğer tespitler ve trafik uygulamaları:

Operasyonlar sırasında 3 kayıp şahıs bulunurken, halk sağlığı ve düzeni korumaya yönelik çalışmalar kapsamında 132 kişiye Kabahatler Kanunu gereği idari işlem uygulandı. Trafik denetimlerinde ise toplam 311 araç trafikten men edildi. Emniyet yetkilileri yürütülen çalışmaların kararlılıkla süreceğini bildirdi.

ÇANKIRI’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 31 ŞAHIS YAKALANDI.