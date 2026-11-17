Aksaray'da kavşakta devrilen çöp kamyonu trafik akışını kısıtladı

Aksaray-Adana karayolunda, organize sanayi kavşağında kontrolden çıkan bir çöp kamyonu devrildi. Kazada sürücü hafif yaralanırken, kamyonun kasasındaki çöpler karayoluna döküldü ve trafik bir süre aksadı.

Kaza noktası ve araç bilgileri:

Kaza, organize kavşağında organize sanayi bölgesinden Aksaray istikametine seyreden Ahmet S. (47) idaresindeki 68 AFE 827 plakalı çöp yüklü kamyonun virajı alırken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Sürücünün kontrolü kaybetmesiyle araç devrildi ve içindeki atıklar yol yüzeyine aktı.

Müdahale ve trafik düzenlemesi:

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi bildirilmiş, polis ve sağlık ekipleri kısa sürede adrese sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüye olay yerinde ayakta müdahale etti. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe açtı; dökülen çöplerin temizlenmesi ve kaza incelemesi süresince karayolu tek şeritten verildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yetkililer sürücülerin kavşak ve viraj geçişlerinde hız ve dikkat konusunda uyarıldı.

AKSARAY’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ ÇÖP YÜKLÜ KAMYON KARAYOLUNA DEVRİLDİ. SÜRÜCÜ HAFİF YARALANIRKEN ÇÖPLER YOLA DÖKÜLEREK YOLUN TEK ŞERİDİNİ KAPATTI.