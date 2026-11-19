siirt emniyetinden ortak operasyon

Siirt Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramada, narkotik dedektör köpeği JPO'nun da katılımıyla bir otomobilin lastiği içerisine gizlenmiş 8 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

operasyonun ayrıntıları:

Ekiplerin durdurduğu araçta yapılan detaylı aramada, lastik içi bölmeye saklanmış paketler bulundu. Narkotik köpeğinin işaretlediği noktalarda yapılan incelemeler ve teknik kontroller sonucu ele geçirilen uyuşturucu maddeler emniyetteki kriminal işlemler için teslim alındı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

valiliğin açıklaması ve mücadelenin boyutu:

Siirt Valiliği tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla uyuşturucuyla mücadelenin hem operasyonel hem de önleyici faaliyetlerle kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı. Açıklamada ayrıca gençleri ve toplumun geleceğini tehdit eden uyuşturucu madde ticareti ile organize suç örgütlerine karşı mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceği ifade edildi. Bu tür operasyonların, riskli saklama yöntemlerinin tespit edilmesi ve suç ağlarının çözülmesi açısından önem taşıdığı belirtildi.

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