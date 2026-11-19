Yozgat’ta 18 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Yozgat’ın Aşağı Nohutlu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Osman Kaan Yakışıklı elektrik panosunun kapağını açtıktan sonra elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

olayın gelişimi:

Genç, elektrik akımına kapıldıktan sonra kaldırıldığı sağlık kuruluşunda yaşamını yitirdi. Olayın ardından Osman Kaan Yakışıklı’nın cenazesi, Yozgat Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi.

cenaze töreni ve defin:

Yakışıklı için Yozgat Çapanoğlu Büyük Cami’de cenaze namazı kılındı. Namazın ardından genç, Sorgun ilçesine bağlı Çiğdemli Beldesi mezarlığına defnedildi. Aile yakınlarının ve mahalle sakinlerinin katıldığı törende taziye ve vedalaşma anları yaşandı.

YOZGAT’TA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN GENCİN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ