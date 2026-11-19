uyarı ve güncel durum:

İtfaiye Daire Başkanı Muhammet Zeynuddin Bağdat, sinsi şekilde yayılan ve kokusuz olan karbonmonoksit gazına karşı vatandaşları uyardı. Havaların soğumasıyla birlikte soba ve kombi kullanımının arttığını belirten Bağdat, özellikle lodoslu ve rüzgarlı günlerde riskin yükseldiğini vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Muhammet Zeynuddin Bağdat, vatandaşlara karbonmonoksit gazıyla ilgili yapılması gerekenleri sıraladı ve dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

riskin nedenleri ve belirtileri:

Bağdat, karbonmonoksit zehirlenmelerinin lodoslu zamanlarda daha sık görüldüğünü belirterek, bu gazın sinsi ve kokusuz olduğunu söyledi. Zehirlenme durumunda kişide uyuşma ve uyuma hissi oluştuğunu aktaran Bağdat, böyle bir hisse kapılanların öncelikle odanın pencerelerini açarak havalandırmaları gerektiğini ifade etti.

Bağdat ayrıca, uyumadan önce sobanın üzerine kömür atılmaması ve soba kapaklarının kapatılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

pratik önlemler ve bakım önerileri:

Bağdat, bacaların yıllık temizliğinin büyük önem taşıdığını belirtti ve bu işlemlerin "Büyükşehir belediyemizin yetkilendirdiği firmalara" yaptırılmasını önerdi. Kombi bakımlarının da yetkili firmalara yaptırılmasının ve menfezlerin kapatılmamasının hayati önlem olduğunu vurguladı.

Son olarak Bağdat, "Küçük tedbirler büyük sonuçları engelliyor. 'Bu zamana kadar bir şey olmadı' diye düşünmeyelim. Tedbirlerimizi alalım ve hayata tutunalım" ifadeleriyle vatandaşlara çağrıda bulundu.

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