Osmaniye'de gece yarısı Nur Camisi'ne yıldırım isabet etti

Osmaniye merkez Haraz Mahallesi'nde bulunan Nur Camisi'ne dün gece saat 23.30 sıralarında yıldırım isabet etti. Meteorolojinin sarı kodlu uyarısı sonrası etkili olan sağanak sırasında meydana gelen olay, mahallede kısa süreli paniğe yol açtı.

Olayın oluşu ve meydana gelen zararlar:

Yıldırımın çarpması sonucu caminin elektronik sisteminde arızalar oluştu ve minarenin betonarme bölümünde parçalanma görüldü. Çevredeki bazı evlerdeki elektrikli eşyalar da etkilendi. Olayın şiddeti mahalle sakinleri tarafından ilk anda deprem veya patlama zannedildi.

Cami görevlisinin gözlemleri:

Harun Onur, camide 25 yıldır görev yaptığını belirterek sabah namazına geldiğinde gördüğü manzarayı savaş alanına benzettiğini söyledi. Onur, cemaatin akşam duyduğu yüksek sesi deprem veya patlama sanarak paniklediğini, sonradan yıldırım düştüğünü anladıklarını ifade etti. Minarenin köşesinde oluşan hasara dikkat çekti ve "inşallah yaralarımızı kısa sürede saracağız" dedi.

Mahalle sakinlerinin tepkisi:

Furkan Has adlı mahalle sakini de olay sırasında çok şiddetli bir gürültü duyduklarını ve bunun sonucunda cami ile evlerde zarar oluştuğunu belirtti. Has, mahalle için geçmiş olsun dileğinde bulunarak caminin en kısa sürede onarılacağı mesajını verdi.

Osmaniye’de camiye yıldırım isabet etti: Mahalleli deprem sandı