iş yeri tartışmasında av tüfeğiyle yaralanan genç kadın hayatını kaybetti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde alacak verecek iddiası üzerine yaşanan tartışma silahlı saldırıyla sonlandı. Olay, 18 Kasım akşamı saat 19.00 sıralarında Rasimpaşa Mahallesi Rasim Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir şekerleme dükkanında meydana geldi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, işletmenin eski ortağı olduğu belirtilen İ.D. (39) iş yerine gelerek mevcut ortaklar B.K. (29) ve Merve Kırcalı (19) ile alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine İ.D., yanında getirdiği ruhsatlı av tüfeği ile iki ortağa ateş açtı.

Saldırıda B.K. her iki bacağından, Merve Kırcalı ise sol bacağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerin ardından yaralılar hayati tehlike kaydıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüphelinin yakalanması ve soruşturma:

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Merve Kırcalı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan şüpheli İ.D. için polis ekipleri çalışma başlattı.

Polis, zanlıyı ikametinin önünde, olayda kullandığı ruhsatlı av tüfeğiyle birlikte yakaladı. Üst aramasında 1 adet dolu fişek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin sürdüğü ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Bu tür iş yeri anlaşmazlıklarının kısa sürede alevlenerek can kaybına yol açması, yerel güvenlik önlemleri ve ruhsatlı silah taşıma denetimlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Sakarya'da alacak verecek meselesinde genç kadın hayatını kaybetti