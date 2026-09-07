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Aksaray'da sokak sokak güvenlik taraması

Aksaray'da asayiş ve trafik ekipleri, kent genelinde araç ve şahısları durdurarak kontrol ediyor; uygunsuz araçlara ceza kesilip trafikten men edildi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 23:08

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 23:10

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Aksaray'da sokak sokak güvenlik taraması

Aksaray'da kapsamlı denetim uygulaması

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Asayiş ve Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent merkezinde eş zamanlı uygulama yaptı. Uygulamanın amacı, halkın huzur ve güveninin sağlanması ile olası olayların önüne geçilmesi olarak açıklandı. Farklı noktalarda görevlendirilen ekipler, durdukları tüm araç ve şahıslar üzerinde detaylı kontrol gerçekleştirdi.

Denetimin kapsamı:

Trafik ekipleri, sürücüler üzerinde ehliyet, ruhsat ve plaka sorgulaması yaptı; araçların teknik ve belge uygunluğu kontrol edildi. Asayiş ekipleri ise kimlik ve geçmiş kaydı araştırması için Genel Bilgi Taraması uyguladı, ayrıca araç ve şahıs üst araması gerçekleştirerek şüpheli durumları tespit etti.

Uygulama sonuçları ve süreklilik:

Denetimlerde mevzuata aykırı bulunan araçlara trafik cezası uygulandı, bazı araçlar ise trafikten men edilip otoparka çekildi. Yetkililer, kent genelindeki bu tür kontrollerin belirli aralıklarla devam edeceğini belirtti ve vatandaşların kurallara uymasının önemine vurgu yaptı.

AKSARAY’DA ASAYİŞ VE TRAFİK ŞUBESİ EKİPLERİ ŞEHİR GENELİNDE YAPTIĞI UYGULAMADA ARAÇ VE ŞAHISLARI...

AKSARAY’DA ASAYİŞ VE TRAFİK ŞUBESİ EKİPLERİ ŞEHİR GENELİNDE YAPTIĞI UYGULAMADA ARAÇ VE ŞAHISLARI DİDİK DİDİK ARAYIP KONTROLDEN GEÇİRİYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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