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Kızyusuflu'da orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı

Kadirli'ye bağlı Kızyusuflu köyünde çıkan orman yangını, 4 arazöz ve 50 kişilik ekip tarafından erken müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 23:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kızyusuflu'da orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı

Kızyusuflu'da yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kızyusuflu köyü Cennetler Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlerin çevreye yayılmasını önlemek için hızlı müdahale gerçekleştirdi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Kadirli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yangına 4 arazöz ve 50 kişilik ekip ile müdahale edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, olası yayılmanın önüne geçildi.

Soğutma ve inceleme çalışmaları:

Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından bölgede geniş kapsamlı soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkililer tarafından inceleme süreci başlatıldı ve bölgedeki çalışmaların sürdüğü bildirildi.

OSMANİYE’DE ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI

OSMANİYE’DE ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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