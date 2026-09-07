Malatya'da narkotik takibi üç şüpheli ve 3 bin 601 sentetik ecza ile sonuçlandı

Operasyonun detayları:

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirtti. Vali Yavuz, 7 Eylül 2026 tarihinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik fiziki takipli bir çalışma gerçekleştirildiğini aktardı.

ele geçirilen malzemeler:

Melekbaba, Cevatpaşa ve İlyas mahallelerinde yapılan aramalarda, 3 ikamet ile 3 şüphelinin üzerinde toplam 3 bin 601 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

gözaltılar ve soruşturma:

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, yürütülen çalışmanın suç zincirine yönelik fiziki takibin bir sonucu olduğunu vurgularken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

MALATYA’DA 3 BİN 601 SENTETİK ECZA ELE GEÇİRİLDİ