Malatya'da narkotik takibi üç şüpheli ve 3 bin 601 sentetik ecza ile sonuçlandı

Operasyonun detayları:
Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirtti. Vali Yavuz, 7 Eylül 2026 tarihinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik fiziki takipli bir çalışma gerçekleştirildiğini aktardı.
ele geçirilen malzemeler:
Melekbaba, Cevatpaşa ve İlyas mahallelerinde yapılan aramalarda, 3 ikamet ile 3 şüphelinin üzerinde toplam 3 bin 601 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
gözaltılar ve soruşturma:
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, yürütülen çalışmanın suç zincirine yönelik fiziki takibin bir sonucu olduğunu vurgularken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
MALATYA’DA 3 BİN 601 SENTETİK ECZA ELE GEÇİRİLDİ
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!