Keçiören'de taksi durağında kavga: iki şüpheli gözaltında

Keçiören'de taksi durağında saldırı iddiası

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, bir taksi durağında meydana gelen kavga sonucu iki taksi şoförünün darp edildiği bildirildi. Olayın 5 Eylül gecesi Esertepe Mahallesi Ahmet Şefik Kolaylı Caddesi'nde gerçekleştiği öğrenildi.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre, durakta bekleyen şoförlerle araç isteyen kişiler arasında tartışma çıktı. Durakta araç olmadığını ve şoförlerin dinlenmekte olduğunu söylemeleri üzerine tartışma büyüdü. Tartışmanın ardından alkollü oldukları ileri sürülen M.K. ve E.Ü., duraktaki taksi şoförleri S.Y. ve R.S.'ye saldırarak darp etti. Şüphelilerin olay yerinden ayrıldığı, saldırı anının ise taksi durağının güvenlik kamerasına yansıdığı belirtildi.

soruşturma ve adli süreç:

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, yaşanan saldırıyla ilgili olarak M.K. ve E.Ü. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildikleri bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, saldırıda yaralanan şoförlerin durumuna ilişkin resmi sağlık bilgileri ve adli süreçle ilgili detayların yetkili mercilerce açıklanacağı kaydedildi.

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