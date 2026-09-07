Hemzemin geçitte çarpışma: Filyos'ta araçtaki beş kişi yaralandı

Filyos'ta hemzemin geçitte trenle otomobil çarpıştı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde bir yolcu treni ile hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobilin çarpışması sonucu araçta bulunan beş kişi yaralandı.

Kaza anı ve araçta sıkışma:

Edinilen bilgiye göre kaza, Yılmaz K. idaresindeki Toyota marka 31 BAY 318 plakalı otomobilin hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada Zonguldak istikametine seyir halindeki yolcu treniyle çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan Hanife K., olay yerine gelen kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazada sürücü Yılmaz K. ile Hanife K., Ayşenur K. ve ismi öğrenilemeyen iki yolcu yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahaleyi sağlık ekipleri gerçekleştirdi.

Yaralıların tedavisi ve soruşturma:

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Soruşturmayı yürüten ekipler kazanın oluş şekli ve hemzemin geçitteki güvenlik önlemlerini incelemeye başladı. Yetkililer, sürücü ve araçtaki yolcuların Hatay'dan geldiklerini ve Türkali köyü'ne seyir halinde olduklarını bildirdi.

ZONGULDAK’TA BİR YOLCU TRENİ HEMZEMİN GEÇİTTEN GEÇMEYE ÇALIŞAN OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI. KAZADA ARAÇTA BULUNAN 5 KİŞİ YARALANDI.