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Stoilov uyardı: Göztepe için birlik ve disiplin şart

Stanimir Stoilov, Gaziantep FK maçının ilk 45 dakikasını 'görevdeki en kötü yarı' olarak nitelendirip camiaya birlik ve sıkı çalışma çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 23:40

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Stoilov uyardı: Göztepe için birlik ve disiplin şart

maçın değerlendirmesi:

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Göztepe, sahasında Gaziantep FK’ya 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Stanimir Stoilov, görevde bulunduğu üç yıllık dönemde gördüğü en kötü ilk 45 dakikayı oynadıklarını söyledi.

Stoilov, sahada yapılabilecek tüm hataların bu devrede ortaya çıktığını belirterek 'Sahada yapılabilecek tüm hataları yaptık ve Göztepe’nin oyun kimliğini hiçbir şekilde yansıtamadık; hem hücumda hem de savunmada girdiğimiz tüm ikili mücadeleleri kaybettik' ifadelerini kullandı.

savunma ve hücumdaki sorunlar:

Teknik adam, sadece savunmanın değil hücum hattındaki oyuncuların da ikili mücadelelerde yetersiz kaldığını vurguladı. Maçın ikinci yarısına daha güçlü başladıklarını, kendi oyun anlayışlarıyla skoru çevirmeye çalıştıklarını ancak kırmızı kartın ardından karşılaşmanın koptuğunu ifade etti: 'Kırmızı kartın ardından maçın bizim için koptuğunu söyleyebilirim ve şu anda hep birlikte çok zor ve tehlikeli bir sürecin içerisindeyiz.'

Stoilov ayrıca bazı bireysel hatalara dikkat çekti; genç oyuncular Taha ve Ege ile uzun süreli takımda oynayan Bokele'nin varlığına rağmen, şu anki sakatlıkların savunma düzenini olumsuz etkilediğini söyledi. Stoper hattında görülen zaafların maçta ağır sonuçlara yol açtığına işaret etti.

birlik ve sakatlıkların önemi:

Göztepe teknik direktörü, bu durumu tersine çevirmenin yolunun aklı doğru kullanmak, sıkı çalışmak ve herkesin performansını yükseltmesi olduğunu belirtti. 'Bu, bizim adımıza son derece önemlidir; çünkü bu zorlu süreç yalnızca oyuncular veya teknik heyet için değil, tüm Göztepe camiası için tehlike arz etmektedir,' dedi.

Stoilov, sakatlıktan dönecek oyuncuların dönüşünün kritik olduğuna dikkat çekti: 'Sonko ve Godoi sakatlıktan döndüklerinde savunma anlamında çok daha güçlü olacaklarını düşünüyorum. Godoi zaten takımı çok iyi tanıyan bir oyuncudur ve kesinlikle onların dönüşüyle beraber savunma hattında çok daha istikrarlı olacağımıza inanıyorum.'

Değişiklik kararlarıyla ilgili de konuşan teknik direktör, Luca hakkında aldığı kararın kendisine ait olduğunu ve taraftar tepkisinin hem oyuncuyu hem takımı etkilediğini düşündüğü için değişikliğe gittiğini söyledi. Ege hakkında ise psikolojisini korumaya yönelik değerlendirme yaptığını ekledi.

Son olarak Stoilov, yaşanan olumsuz havanın dağıtılmaması gerektiğini vurgulayarak camiaya destek çağrısı yaptı ve deneyimine atıfta bulunarak, 'Ben bu tür kriz süreçlerini yönetebilecek tecrübeye sahip bir teknik direktörüm; bir oyuncunun hata yapması doğal karşılanabilir' yorumunu yaptı. Teknik ekip, oyuncular ve taraftarların birlik içinde hareket etmesinin bu sürecin anahtarı olacağını tekrar etti.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Gaziantep FK karşısında oynadıkları ilk 45 dakikanın...

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Gaziantep FK karşısında oynadıkları ilk 45 dakikanın, sarı-kırmızılı takımın başındaki en kötü ilk yarı olduğunu söyledi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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