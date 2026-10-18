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Aksaray’da yol verme anlaşmazlığı Taşpazar’da sokak kavgasına dönüştü

Aksaray Taşpazar Mahallesi'nde trafikte yol verme tartışması kavgaya dönüştü; olay cep telefonu kamerasına yansıdı, 1 kişi darp sonucu yaralandı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 23:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Aksaray’da yol verme anlaşmazlığı Taşpazar’da sokak kavgasına dönüştü

Aksaray'da trafikte yol verme tartışması kavgaya dönüştü

Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfez Elçibey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol verme meselesi nedeniyle iki genç sürücü arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede alevlendi ve taraflar araçlarından inerek birbirine girdi.

Kavganın seyri:

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi anları, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde gençlerin birbirlerine müdahale ettiği, arbede sırasında bir kişinin darp sonucu yaralandığı görülüyor. Olayda 1 kişi yaralandı ve çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Ekiplerin müdahalesi ve soruşturma:

İhbarın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi; olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kısa sürede bölgeye ulaşarak yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri kavgaya karışıp bölgeden uzaklaşan şahısların peşine düşerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yetkililer, olayın detaylarının görüntüler üzerinden ve tanık beyanlarıyla araştırıldığını belirtti. Olay yerindeki kayıtlar ve tanık ifadeleri soruşturmanın temel unsurlarını oluşturuyor.

AKSARAY’DA GENÇLERİN TRAFİK KAVGASI YOLA TAŞTI. ARAÇTAN İNİP BİRBİRİNE GİREN VE BİR ŞAHSIN...

AKSARAY’DA GENÇLERİN TRAFİK KAVGASI YOLA TAŞTI. ARAÇTAN İNİP BİRBİRİNE GİREN VE BİR ŞAHSIN YARALANDIĞI KAVGA KAMERAYA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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