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Zelenskiy: ABD ile istihbarat paylaşımı yeniden devreye girdi

Zelenskiy, ABD'nin kısa kesintinin ardından Rusya'ya karşı savunmada kullanılmak üzere istihbarat paylaşımını yeniden başlattığını açıkladı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 23:39

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EDİTÖR: Merve Çelik

Zelenskiy: ABD ile istihbarat paylaşımı yeniden devreye girdi

Ukrayna ve ABD arasında istihbarat akışı yeniden kuruldu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna ile olan istihbarat paylaşımını yeniden başlattığını NBC'nin "Meet the Press" programında duyurdu. Zelenskiy, paylaşımın kısa süreli bir kesintiye uğradığını ancak daha sonra "engelin kaldırıldığını" belirtti.

Zelenskiy sözlerini, "Bunun için çok müteşekkiriz. Şu anda sistem çalışıyor" ifadeleriyle sürdürdü. Açıklama, Ukrayna'nın Rusya kaynaklı füze saldırılarına karşı hava savunmasını güçlendirme amacına yönelik kritik bilgilerin yeniden iletildiğini işaret ediyor.

kesinti iddialarının kökeni:

Geçtiğimiz günlerde bazı haberler ve Ukraynalı yetkililerin beyanları, ABD'nin istihbarat akışını durdurduğu yönünde yorumlandı. İddialarda, ABD yönetiminin Ukrayna'nın Rusya'daki enerji ve rafineri tesislerine yönelik eylemlerini engellememesi halinde paylaşımı askıya alabileceği öne sürüldü. Bu gelişmeler, iki taraf arasında bilgi akışının güvenilirliği konusunda soru işaretleri doğurmuştu.

diplomatik yansımalar ve savunma üzerindeki etkiler:

Zelenskiy'nin açıklaması, istihbarat paylaşımındaki aksamanın giderildiğini ve sistemin tekrar çalışır hale geldiğini vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump ise haftanın başında, bazı Ukraynalı yetkililerin paylaştığı aksama iddialarına rağmen Washington'un istihbarat desteğini sürdürdüğünü belirtmişti. Her iki açıklama, iki ülke arasındaki koordinasyonun yeniden sağlandığı mesajını veriyor.

Ukrayna için sağlanan istihbaratın yeniden devreye girmesi, öncelikle füze saldırılarına karşı savunma hatlarının etkinliğini artırma potansiyeline sahip. Zelenskiy'nin memnuniyetini dile getirmesi, hem askeri hem de diplomatik açıdan bu desteğin önemine işaret ediyor.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR ZELENSKİY, ABD’NİN UKRAYNA İLE İSTİHBARAT PAYLAŞIMINI YENİDEN...

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR ZELENSKİY, ABD’NİN UKRAYNA İLE İSTİHBARAT PAYLAŞIMINI YENİDEN BAŞLATTIĞINI AÇIKLADI.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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