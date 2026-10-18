İstanbul kongre merkezindeki konser sonrası Mahmud Sami Ramazanoğlu'nun cenazesi yakınlarına teslim edildi

olayın gelişimi:

Şişli'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen UnrealxJeton konserinde fenalaşan üç kişi hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Furkan Aksu ve Mahmud Sami Ramazanoğlu yaşamını yitirdi; bir kişinin durumunun ise ağır olduğu bildirildi.

cenazenin teslimi:

Mahmud Sami Ramazanoğlu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alındı. Aile üyeleri, işlemlerin bitirilmesinin ardından cenazeyi teslim aldı ve defin hazırlıkları için gerekli işlemler başlatıldı.

olayla ilgili tespitler:

Konserde fenalaşma vakaları üzerine sağlık ekipleri ve hastane personeli müdahalede bulundu. Yetkili kuruluşlar ve sağlık ekipleri tarafından yürütülen müdahalelerin sonuçları doğrultusunda iki kişinin hayatını kaybettiği, üçüncü kişinin tedavisinin sürdüğü kaydedildi. Resmi makamların olayla ilgili açıklamaları ve soruşturmaya ilişkin bilgilendirmeler ilerleyen saatlerde bekleniyor.

Konserde fenalaşıp hayatını kaybeden Mahmud Sami Ramazanoğlu’nun cenazesi yakınları tarafından teslim alındı