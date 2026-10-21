Putin'le temasın ardından Rusya'dan serbest bırakılan ABD vatandaşı ülkeye döndü

Trump'ın açıklamaları ve Beyaz Saray bağlamı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen siber suç tehditleri konulu yuvarlak masa toplantısında, Rusya'da dört yıldır tutuklu bulunan 75 yaşındaki emekli öğretmen ve eski asker Stephen Hubbard'ın serbest bırakılmasıyla ilgili gelişmeyi anlattı. Trump, Hubbard'ın aile görüntülerini televizyonda gördüğünü ve geri dönmesi için yalvarır bir talepte bulunduklarını söyledi.

serbest bırakma süreci:

Trump, şöyle konuştu: "Geçen gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile savaşı sona erdirme konusunu görüşüyordum. Bu arada anlaşmaya belki de şimdiye kadar hiç olmadığımız kadar yakın olduğumuzu düşünüyorum." Başkan, Putin'e "Lütfen Stephen Hubbard'ı serbest bırakabilir misiniz?" diye sorduğunu ve Putin'in kabul ettiğini belirtti. Trump, Hubbard'ın bugün Rusya'da karşılandığını ve şu anda geri dönüş yolunda olduğunu ifade etti.

Trump, Hubbard'ın dönüşünde Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da bulunduğunu ve Witkoff'un Rus tarafına ABD, Avrupa ve Ukrayna'nın teklif ve pozisyonlarını ilettiğini aktardı. Başkan ayrıca, "Karşılığında bir şey vermedik" diyerek serbest bırakmanın bir takas ürünü olmadığını vurguladı.

müzakereler, bölgesel aktörler ve değerlendirmeler:

Trump, serbest bırakmanın geçtiğimiz hafta sonunda yaptığı Putin telefon görüşmesi kapsamında gerçekleştiğini belirterek, "Bunun için çok minnettarız" dedi. Witkoff'un Putin'i "insancıl" olarak nitelendirmesine ilişkin soruya ise Trump, serbest bırakmanın bir insanlık örneği olduğunu ima eden ifadelerle yanıt verdi.

Başkan, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın durdurulması için müzakere ettiklerini; ayrıca Rusya'nın İran konusunda müdahil olmamasından duydukları memnuniyeti aktardı. Trump, İran'ın durumuna ilişkin olarak "İran'ı daha önce hiç görmediği seviyelere indirdik. Çok kötü durumdalar. Orduları, hava savunma sistemleri, ekonomileri de dahil her şeyleri yok oldu. Yok olmayan tek şey enflasyon. Bu sabah itibarıyla yüzde 301" ifadelerini kullandı. Trump, Çin'in de sürece dahil olduğunu ve her iki ülkenin de savaşın sona ermesini istediğini söyledi.

Trump ayrıca, Rusya konusundaki eleştirilerin yoğun olduğunu ancak eleştirmenlerin gerçekte ne yapıldığını bilmediğini savunarak, eleştirmenlerin istediği adımların Hubbard'ın serbest bırakılmasını engelleyebileceğini belirtti ve bu yüzden o yönde hareket etmek istemediğini ifade etti.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, "GEÇEN GÜN RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN İLE SAVAŞI SONA ERDİRME KONUSUNU GÖRÜŞÜYORDUM. BU ARADA ANLAŞMAYA BELKİ DE ŞİMDİYE KADAR HİÇ OLMADIĞIMIZ KADAR YAKIN OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM" DEDİ.