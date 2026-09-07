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Aksu Karaöz'de alevlere karşı havadan ve karadan seferberlik

Antalya Aksu Karaöz'de çıkan orman yangınına 3 uçak, 9 helikopter, 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 275 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 18:25

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Aksu Karaöz'de alevlere karşı havadan ve karadan seferberlik

Aksu Karaöz'de alevlere karşı havadan ve karadan seferberlik

Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi sınırlarında başlayan orman yangınına ekipler eş zamanlı olarak havadan ve karadan müdahale ediyor. Olay yerine yönlendirilen kuvvetler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Müdahale detayları:

Yangına müdahale kapsamında 3 uçak ve 9 helikopter ile havadan; sahada ise 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 275 personel görev yapıyor. Ekipler, alevlerin yayılmasını önlemek ve sınırlandırmak için koordineli çalışıyor.

Saha çalışması ve sürecin seyri:

Ekiplerin havadan su atışları ile karadan yürütülen söndürme ve kontrol çalışmaları eş zamanlı şekilde sürüyor. Yetkililer ve saha ekipleri yangının seyrini yakından takip ederek, önceliğin can ve mal güvenliği olduğunu belirtiyor. Müdahale çalışmaları devam ediyor ve bölgedeki durum izleniyor.

ANTALYA&#039;NIN AKSU İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGININA EKİPLER TARAFINDAN HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE...

ANTALYA'NIN AKSU İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGININA EKİPLER TARAFINDAN HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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