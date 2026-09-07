Bodrum emniyetinde yeni dönem: Mahir Gökmen görevi devraldı

devir teslim töreni:

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen törenle bir görev değişimi gerçekleştirildi. Törene, büro amirleri ve emniyet personeli katıldı; düzenlenen karşılamanın ardından devir teslim işlemleri yapıldı.

görevi devreden ve devralan:

Görevi devreden Mehmet Darendeli, 1’inci sınıf emniyet müdürlüğüne terfi etmesinin ardından yeni ilçe müdürü Mahir Gökmen'e çiçek takdim ederek başarı dileklerini iletti. Karşılığında Gökmen, Darendeli'ye Bodrum'da yürüttüğü çalışmalar nedeniyle bir plaket vererek teşekkür etti ve aynı zamanda Darendeli'ye yeni görevinde başarı temennisinde bulundu.

törenin sonu:

Resmi konuşmalar ve takdimlerin ardından emniyet personeliyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle devir teslim töreni sona erdi. Tören, kurum içindeki iş birliğini ve görev teslim sürecinin düzenini yansıtan bir atmosferde tamamlandı.

BODRUM EMNİYETİNDE GÖREV DEĞİŞİMİ: GÖKMEN GÖREVİ DARENDELİ’DEN DEVRALDI