Şırnak'ta jandarmanın kaçakçılık baskınında 20 milyon 348 bin 200 liralık malzeme ele geçirildi

operasyonun kapsamı:

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda 31 Ağustos - 6 Eylül tarihleri arasında kent genelinde geniş çaplı arama ve operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 196 şüpheliye ait ev, eklenti ve araçlarda arama yapıldığı bildirildi.

ele geçirilen malzemeler ve değeri:

Aramalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çok sayıda eşya ele geçirildi. Elde edilen malzemeler arasında 3 bin 169 paket sigara, bin 356 adet elektronik sigara, 859 adet sigara filtresi/kağıdı, 184 kilo nargile tütünü, 60 adet puro, 49 adet cep telefonu, 2 bin 212 adet muhtelif inşaat ve hırdavat malzemesi, 689 adet muhtelif yedek parça, 898 adet muhtelif giyim/süs eşyası, 187 adet mutfak eşyası, 827 adet muhtelif ev büro malzemesi, 560 adet elektrikli ve elektronik eşya, 813 adet kozmetik malzeme, 33 kilo çay, 2 litre alkollü içki, 1 adet av tüfeği ve 15 gram kubar esrar yer aldı. Ele geçirilen malların piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon 348 bin 200 lira olduğu belirtildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyonlar kapsamında toplam 196 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

ŞIRNAK'TA SON BİR HAFTADA DÜZENLENEN KAÇAKÇILIK OPERASYONLARINDA PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 20 MİLYON 348 BİN 200 LİRAYI BULAN GÜMRÜK KAÇAĞI MALZEME ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONLARDA 196 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.