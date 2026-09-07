Yahyalı'da orman yangını: havadan ve karadan müdahale devam ediyor

yangının çıkışı ve ilk müdahale:

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, ilçeye bağlı Burhaniye Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın başladı. Rüzgârın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı ve durum ekiplerin hızlı müdahalesini gerektirdi.

sevk edilen ekipler ve müdahale şekli:

Bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor; söndürme çalışmalarında öncelik alevlerin yayılmasının engellenmesine verildi.

rüzgârın etkisi ve risk değerlendirmesi:

Rüzgârın devam eden etkisi nedeniyle yangının seyri değişkenlik gösteriyor; bu durum, müdahale ekiplerinin hem yangın hattındaki taktiklerini hem de yerleşimlere yönelik tedbirleri hızlıca yeniden değerlendirmesini gerektiriyor. Yetkililer, yangının çevre yerleşimlere sıçramasını önlemeyi ve kontrol altına almayı hedefliyor.

Yangının çıkış nedeni konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı; soruşturma ve hasar tespiti çalışmalarının yangın söndürüldükten sonra detaylandırılacağı belirtiliyor. Bölgedeki vatandaşların yetkililerin uyarılarına uyması ve güvenlik önlemlerine dikkat etmesi istendi.

KAYSERİ’NİN YAHYALI İLÇESİNDE BULUNAN BİR ORMANDA HENÜZ BİLİNMEYEN BİR SEBEPTEN YANGIN ÇIKTI. RÜZGARINDA ETKİSİYLE BÜYÜYEN YANGINA EKİPLERİN HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR.