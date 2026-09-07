Şırnak'ta gümrük kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 48 gözaltı

Operasyonun genel bilançosu

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Narkotik Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 31 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde kent merkezi, 6 ilçe ve Habur Gümrük Sınır Kapısı'nda operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 14 milyon 350 bin lira olan kaçak malzemeler ele geçirildi ve 48 şüpheli gözaltına alındı.

ele geçirilen maddeler ve miktarlar:

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 1,02 gram eroin, 9,22 gram metamfetamin, 34,95 gram esrar, 2,47 gram sentetik kannabinoid/bonzai ham maddesi, 4 adet bong aparatı, 49 bin 600 adet kaçak sigara, 91 bin 204 adet tıbbi ilaç ve 4 adet cep telefonu bulunuyor. Yetkililer ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 14 milyon 350 bin lira olduğunu bildirdi.

gözaltı ve adli süreç:

Düzenlenen operasyonlarda toplam 48 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 41 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

ŞIRNAK'TA ASAYİŞ, NARKOTİK VE KAÇAKÇILIK OPERASYONLARINDA PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 14 MİLYON 350 BİN LİRA OLAN GÜMRÜK KAÇAĞI MALZEME ELE GEÇİRİLİRKEN, GÖZALTINA ALINAN 48 ŞÜPHELİ HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILDI.