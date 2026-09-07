Eski başkan Ömer Korkmaz uyardı: sosyal medya krizi konyasporu yönetici bulmakta zorlayabilir

Ömer Korkmaz: sessiz kalan yönetim eleştirildi

Eski Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, birlikte görev yaptığı yöneticilerle bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelerek kulüpte son dönemde yaşanan tartışmalara tepki gösterdi. Korkmaz, basında ve sosyal medyada gündem olan paylaşımlar ve mevcut yönetimle iletişim kurulamadığını ifade ederek bu durumun kulübün geleceğini etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Toplantıda verilen mesajlar:

Korkmaz, Konyaspor'un büyük bir camia olduğunu ve zor süreçleri daha önce de atlattığını belirtti. Takıma ve teknik heyete destek mesajı vererek, "İki maç üst üste galibiyet her şeyi tersine çevirir, buna inanıyorum. İyi bir teknik heyetimiz, takımımız var. Hızlıca bu süreçten çıkarız," dedi. Korkmaz, takımın ve kulübün geçmişteki zorlukları başarıyla aştığını hatırlattı ve "Takımıma da teknik heyetimize de tekrar başarılar diliyorum" sözlerini kullandı.

İhtar, mahremiyet endişesi ve yönetim eleştirisi:

Basına yansıyan ve bazı eski yöneticilerin kulüpten alacakları için gönderilen ihtarların ardından Korkmaz, süreçle ilgili detayların mahrem olduğunu vurguladı. Korkmaz, arkadaşlarıyla kulübe bir model sunulması halinde bağış yapabileceklerini konuştuklarını ancak "kimse bizimle irtibata geçmiyor" ifadeleriyle mevcut yönetimden iletişim gelmediğini anlattı.

Gönderilen ihtarın ardından tarafların ev adresleri ve özel detaylarının basına sızdırılmasını eleştiren Korkmaz, bunun "Konyaspor tarihinde görülmemiş bir mevzu" olduğunu belirtti. Bu sızıntı ve sosyal medyadaki paylaşımların eski yöneticilerin ailelerine yönelik hakaretlere varan tepkilere yol açtığını söyleyerek, yaşananların hem kişisel hem de kurumsal açıdan yaralayıcı olduğunu kaydetti.

Geleceğe dair uyarı:

Korkmaz, parasal meseleden ziyade muhatap alınmamanın ve saygısız paylaşımın sıkıntı yarattığını vurguladı: "Ben de çoluğumu çocuğumu, ailemi bıraktım, gecemi gündüzüme kattım bu kulübün arkasından koştum. Bir telefon edecek kadar değerimiz yok mu bizim, bu kadar mı kötü şeyler yaptım ben Konyaspor'a?"

Eski başkan, bu tür yaklaşımların ileride kulübe sorumluluk almak üzere yönetici bulmayı zorlaştıracağını dile getirdi. "Bunu yapan arkadaşlar yarın belki de eşine, dostuna tavsiye mi edecek gidin Konyaspor için sorumluluk alın diye," sözleriyle gönüllü yöneticilerin cesaretinin kırılabileceğini anlattı ve sözlerini "Sonuç olarak bu suni bir gündem mevzusu bizi derinden yaralamıştır." diyerek tamamladı.

Toplantıda Korkmaz, geçmişte kulübü temsil ederken yaptığı çalışmaları savunduğunu ve eleştirilere rağmen Konyaspor'un menfaatlerini ulusal ve yerel platformlarda korumaya çalıştığını ifade etti. Konu hakkında mevcut yönetimden veya diğer taraflardan henüz bir iletişim ya da açıklama gelmedi.

KONYASPOR’UN ESKİ BAŞKANI ÖMER KORKMAZ