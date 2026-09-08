Rüzgarın etkili olduğu Aksu yangınıyla koordineli seferberlik sürüyor

Antalya'nın Aksu'daki yangına müdahale sürüyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde öğleden sonra başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ve halen kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Olay yerine ilk müdahalede bulunan ekipler bölgede incelemelerde bulundu; Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir de sahada çalışmaları yerinde takip etti.

Müdahale ekipleri ve kullanılan araçlar:

Yangına ilk etapta 3 uçak, 9 helikopter, 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 275 personel ile müdahale edildi. Saatlerin ilerlemesiyle kaynaklar arttırıldı; çalışmalar şu anda 110 arazöz ve su ikmal aracı, 4 iş makinesi ve toplam 610 teknik personel ve yangın işçisi ile sürdürülüyor. Müdahale AFAD koordinasyonunda yürütülüyor.

Mücadele koşulları ve yerleşim önlemleri:

Yangının enerjisiyle etrafa yayılan yanıcı maddelerin oluşturduğu spot yangınlar, alevlerin kontrolünü zorlaştırdı. Havanın kararmasıyla birlikte hava desteğinin durması, söndürme çalışmalarını daha da güçleştirdi. Bu gelişmeler nedeniyle bazı bölgelerde tedbir amaçlı boşaltmalar yapıldı.

Bölgede açıklama yapan Başkan Vekili Büşra Özdemir, ekiplerin çalışmalarını yerinde gördüğünü ve yetkililerden bilgi aldıktan sonra belediye ekiplerini yönlendirdiğini belirtti. Özdemir, Çamlıca mevkiinde yaptığı açıklamada "Çamlıca mevkiinde 16.25 sıralarında çıkan yangın sebebiyle tüm imkanlarımızla sahadayız. Şu anda Çamlıca mevkiindeyiz, Kuzey Çevre Yolu’ndayız. AFAD koordinasyonunda şehrin tüm sorumlularıyla birlikte koordineli şekilde mücadele ediyoruz. Etkili bir rüzgar var, hava sıcak, havanın karamasıyla birlikte hava desteği de durdu. Bu durum ekiplerin çalışmasını da zorlaştırıyor. Antalya’nın tüm sorumluları işbirliği içinde bu afetle mücadele ediyor."

Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için karadan yoğun müdahalenin sürdüğünü ve çalışmaların hava koşullarına bağlı olarak devam edeceğini ifade etti.

BAŞKAN VEKİLİ ÖZDEMİR:" ŞEHRİN TÜM SORUMLULARIYLA KOORDİNELİ ŞEKİLDE YANGINLA MÜCADELE EDİYORUZ" DEDİ (ORTADA)