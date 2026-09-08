Çorum'da Akşemseddin Caddesi'nde çarpışma: motosiklet yolcusu hastaneye kaldırıldı

Çorum'da Akşemseddin Caddesi'nde çarpışma

Çorum'da Akşemseddin Caddesi'nde meydana gelen kazada, 06 RE 060 plakalı Toyota marka otomobilin sürücüsü C.Ş. ile 19 AES 254 plakalı motosikleti kullanan M.B. çarpıştı. Kazada motosikletin yolcusu Ş.E.K. yaralandı.

kaza anı ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

yaralının durumu ve soruşturma:

Tedavi altına alınan Ş.E.K.'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

ÇORUM’DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI