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Aksu'da jandarmadan uyuşturucuya darbe: çok sayıda madde ele geçirildi

Aksu'da jandarma ikamet aramasında 1 kilo 50 gram eroin, 150 gram metamfetamin ve 10 bin kullanımlık sentetik kannabinoid ele geçirdi; 1 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 17:06

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Aksu'da jandarmadan uyuşturucuya darbe: çok sayıda madde ele geçirildi

Aksu'da jandarma operasyonu:

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Aksu ilçesinde yürüttükleri çalışmada bir şüphelinin ikametinde arama yaptı. Arama sonucunda, satış veya dağıtıma yönelik olduğu değerlendirilen çok sayıda uyuşturucu maddeye rastlandı.

ele geçirilen maddeler ve miktarlar:

Aramada 1 kilo 50 gram eroin, 150 gram metamfetamin ile 10 bin kullanımlık, toplam 400 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Operasyon sırasında ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para da bulundu.

gözaltı ve adli süreç:

Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri, soruşturmanın devam ettiğini bildiriyor.

Operasyonun detayları, emniyetin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yakalanan maddelerin miktarı ve türü, soruşturmanın seyrine göre soruşturma dosyasında yer alacak önemli deliller arasında bulunuyor.

ANTALYA’NIN AKSU İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA, 1 KİLO 50...

ANTALYA’NIN AKSU İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA, 1 KİLO 50 GRAM EROİN, 150 GRAM METAMFETAMİN VE 10 BİN KULLANIMLIK SENTETİK KANNABİNOİD ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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