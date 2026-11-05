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Malatya'da fuhuş ağına eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı

Malatya'da Asayiş ve İstihbarat ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 4 iş yeri ve 9 ikamette arama yapıldı; 11 mağdur ve 6 gözaltı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 14:36

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 14:50

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Malatya'da fuhuş ağına eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı

Operasyonun kapsamı:

Malatya'da fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini suçlarına yönelik yürütülen çalışmada, Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyona 33 ekip ve 117 personel katıldı.

Arama yapılan adresler ve tespitler:

Çalışmalar sonucunda suçla bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 şüpheli belirlendi. Bunlara yönelik olarak 4 iş yeri ve 9 ikamet adresinde arama yapıldı. Denetimler sırasında belirlenen iş yerlerinde ayrıca 35 ara yakalama işlemi uygulandı ve toplam 11 mağdur kadın tespit edildi.

Gözaltılar ve soruşturmanın durumu:

Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Hâlihazırda firari olan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ele geçirilen deliller:

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda materyal ele geçirildi. Kayıtlara geçen deliller arasında 10 cep telefonu, 10 fişek, 1 kamera kayıt cihazı, 4 bilgisayar, 3 gram metamfetamin, çok sayıda senet ve ajanda ile 41.250 TL ve 300 Amerikan doları bulunuyor.

Soruşturma ve yakalama faaliyetleri devam ediyor; yetkililer, ele geçirilen materyallerin incelenmesiyle olay örgüsüne dair delillendirmenin derinleştirileceğini belirtti.

MALATYA’DA FUHŞA TEŞVİK, ARACILIK VE YER TEMİNİ SUÇLARINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 6 ŞÜPHELİ...

MALATYA’DA FUHŞA TEŞVİK, ARACILIK VE YER TEMİNİ SUÇLARINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINIRKEN, 11 MAĞDUR KADIN TESPİT EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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