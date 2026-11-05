Dolar 50,0421 +0,03%
Euro 56,2522 +0,00%
Bist 11.368,71 -0,95%
Altın Gram 6.644,23 +1,39%
EUR/USD 1,1221 -0,12%
Brent Petrol 97,31 +2,84%
--°

Almanya kadrosunda Beşiktaşlı file bekçisi Alexander Nübel

Beşiktaş kalecisi Alexander Nübel, Jürgen Klopp'un açıkladığı 24 kişilik Almanya kadrosuna davet edildi; Sırbistan ve Hollanda maçlarına çağrıldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 14:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Almanya kadrosunda Beşiktaşlı file bekçisi Alexander Nübel

Almanya kadrosunda Beşiktaşlı file bekçisi Alexander Nübel

Beşiktaş’ın sezon başında Bayern Münih’ten kadrosuna kattığı Alexander Nübel, Almanya Milli Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup müsabakaları için açıklanan aday kadrosunda yer aldı.

maç programı ve kadro açıklaması:

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp tarafından açıklanan 24 kişilik aday kadro, 13 Kasım Cuma günü Belgrad’da Sırbistan ve 16 Kasım Pazartesi günü Berlin’deki Olimpiyat Stadyumu’nda grup lideri Hollanda ile oynanacak maçlar için oluşturuldu. Kadro listesinde Beşiktaş’ın başarılı file bekçisi dikkat çekiyor.

Nübel'in performansı ve önceki milli deneyimi:

30 yaşındaki Nübel, eylül ayında da milli takıma davet edilmiş ve Yunanistan karşılaşmasında 90 dakika sahada kalmıştı. Bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 19 maçın 8'inde kalesini gole kapatırken, ağlarında 18 gol gördü.

Jürgen Klopp'un kadroya Nübel'i dahil etmesi, oyuncunun kulüp ve milli takım performansının bir göstergesi olarak okunuyor. Almanya için Sırbistan ve Hollanda maçları, grup sıralamasında belirleyici önem taşıyacak.

ALEXANDER NÜBEL (ARŞİV)

ALEXANDER NÜBEL (ARŞİV)

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Dynamic Racing Team altıncı kez takımlar şampiyonu oldu
images

Sivasspor Vanspor FK maçı için taktik ağırlıklı çalıştı
images

Sergen Yalçın 54 yaşını Riva'da TFF yetkilileriyle kutladı
images

Boluspor yükselişini sürdürmek istiyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sivasspor Vanspor FK maçı için taktik ağırlıklı çalıştı

Dışişleri trafiğinde Ankara buluşması: Fidan ile Al Sani bir araya geldi

Genel grev gününde Fransa sokakları: 250 binden fazlası protestoda

alanya wtm londra'da büyümesini koruyarak pazarda payını artırdı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam