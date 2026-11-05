İncirliova’da yeni dönem: ilçenin ilk kadın karakol komutanı göreve başladı

İncirliova'da tarihi atama

İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı, ilçede ilk kez bir kadının İlçe Karakol Komutanı olarak göreve başlamasına tanıklık etti. Göreve atanan Jandarma Teğmen Fatma Koyuncu için tebrik ziyaretleri yapıldı.

Protokol ziyareti:

Yeni görevinin ardından Koyuncu'yu ziyaret eden heyette İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile Belediye Başkan Yardımcıları Metin Korucu, Polat Tanrıkulu ve Çetin Bayatlı yer aldı. Heyet, İlçe Jandarma Komutanı Hasan Çelik ile birlikte Karakol Komutanlığı'nda bir araya gelerek tebriklerini iletti.

Beklenti ve temenniler:

Ziyarette, ilçede ilk kez bir kadının bu görevi üstlenmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi. Heyet, Fatma Koyuncu'ya hayırlı olsun dileklerini ileterek yeni görevinde başarılar temenni etti.

Başkan Kaya, kadınların her alanda ve kademede sorumluluk almasının gurur verici olduğunu vurguladı ve Koyuncu'nun başarılı çalışmalarıyla İncirliova'da güzel hizmetlere imza atacağına inandığını belirtti. Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve misafirperverlik için teşekkür edilmesinin ardından sona erdi.

İNCİRLİOVA İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI, TARİHİ GÜNLERİNDEN BİRİNE TANIKLIK ETTİ. İLÇEDE İLK KEZ BİR KADIN, İLÇE KARAKOL KOMUTANI OLARAK GÖREVE ATANDI.